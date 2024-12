Neve a bassa quota in Piemonte, i fiocchi arrivano nell’Alessandrino: imbiancata Tortona e A7

ALESSANDRIA – Come avevamo già anticipato, ritorna la neve – anche a bassa quota – in Piemonte. L’arrivo delle nevicate a quote molto basse per il basso Piemonte era previsto per questa sera e le prime ore della prossima notte.

E così è stato: nell’Alessandrino sud-orientale, come nelle attese, la neve si è spinta fino in pianura a soli 100m di quota sul livello del mare. In questo momento si registrano fiocchi sull’autostrada A7 all’altezza di Serravalle Scrivia (AL).

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, è in corso la prima nevicata di stagione fino in pianura tra Tortonese, Novese e Scrivia, sul basso Alessandrino sud-orientale, con accumulo anche sul manto stradale.

Si consiglia di prestare prudenza alla guida per chi dovesse trovarsi in viaggio verso il confine ligure nelle prossime ore, dove è segnalata neve fino a Sud di Busalla (GE).

