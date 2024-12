The Harlem Gospel Choir in concerto a Vercelli

VERCELLI – Mercoledì sera, il Teatro Civico di Vercelli si prepara ad accogliere uno dei cori gospel più celebri al mondo: The Harlem Gospel Choir. L’appuntamento, fissato per le ore 21, rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di musica e per chiunque desideri vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della spiritualità e della gioia, tipica della tradizione gospel.

Fondato nel 1986 in onore di Martin Luther King, The Harlem Gospel Choir è composto da oltre 40 talentuosi musicisti e cantanti, le cui età variano tra i 21 e i 51 anni. Il coro riunisce le voci più raffinate delle chiese nere di Harlem e di New York, portando sul palco una tradizione musicale che celebra la cultura afroamericana e la sua storia. La formazione non è solo un’icona della musica gospel, ma ha anche avuto l’onore di esibirsi in eventi di grande prestigio, come il memoriale internazionale per Michael Jackson a Times Square e i festeggiamenti per il 60° compleanno di Elton John. Inoltre, ha avuto l’opportunità di esibirsi di fronte a due papi: Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Il repertorio del coro spazia da classici del gospel a brani contemporanei, con arrangiamenti coinvolgenti che invitano il pubblico a unirsi in un’esperienza collettiva di celebrazione e riflessione. La formazione ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra cui Ben Harper, Bono, Diana Ross, Keith Richards, Jessica Simpson e Lisa Marie Presley, contribuendo a diffondere il messaggio universale di amore e speranza che caratterizza il gospel.

L’evento al Teatro Civico di Vercelli è parte della stagione comunale di spettacoli e promette di essere una serata all’insegna della musica coinvolgente e della condivisione emotiva.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online.

