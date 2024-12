Attese 4.100 persone, ne sono arrivate più di 6 mila: sospeso il concerto di Anna Pepe a Prato Nevoso

PRATO NEVOSO – Evenienza inaspettata dagli organizzatori del concerto gratuito che apre la stagione sciistica invernale di Prato Nevoso. Sul palco allestito nella Conca, Anna Pepe, rapper e trapper adorata dai giovanissimi, che dovevano arrivare in non più di 4100. I numeri però sono saliti a oltre 6 mila causando non pochi problemi di logistica, dato che c’è una sola strada per arrivarvi e stava anche nevicando.

Il Questore di Cuneo ha disposto la sospensione del concerto che apre l’Open Season fino all’estensione dell’area della manifestazione per contenere tutte le persone arrivate per assistervi.

