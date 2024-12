Degrado, allacci abusivi e minori non accompagnati in un immobile del ras delle soffitte a Torino

TORINO – In un immobile di corso Umbria 33, di proprietà del ras delle soffitte Giorgio Molino, ma gestita dalla cooperativa Babel che lavora con i migranti, sono stati trovati due minori non accompagnati, oltre a situazioni di degrado e allacci alla rete elettrica e del gas abusivi.

I due minorenni, privi di documenti, sono stati affidati al servizio minori del Comune che li ha collocati in una sistemazione più idonea. Dai controlli della Polizia locale e con i tecnici del Comune di Torino, di Ireti, Italgas e Asl sono stati trovati rimossi alcuni contatori delll’elettricità per cui 11 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, mentre sono state chiuse 12 utenze del gas e rimosse 10 bombole pericolose per l’incolumità degli inquilini.

Stte persone sono state accompagnate in Questura per accertare la loro regolarità sul territorio nazionale, mentre una persona è stata denunciata per violazione delle norme sull’immigrazione.

