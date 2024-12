Stellantis e CATL investono 4,1 miliardi di euro per una nuova fabbrica di batterie in Spagna

SARAGOZZA – Stellantis ha siglato un accordo con il gruppo CATL per un investimento congiunto di 4,1 miliardi di euro, finalizzato alla creazione di un impianto europeo su larga scala per la produzione di batterie al litio ferro fosfato. La fabbrica sorgerà a Saragozza, in Spagna, con l’avvio della produzione previsto entro la fine del 2026.

“Questo progetto dimostra il forte impegno di Stellantis verso l’elettrificazione in Europa”, ha dichiarato l’azienda, sottolineando che l’iniziativa si affianca agli sforzi della gigafactory di ACC, co-fondata e supportata da Stellantis fin dal 2020.

La joint venture ACC, che vede Stellantis collaborare con Mercedes-Benz e TotalEnergies, è già impegnata nella realizzazione di una gigafactory a Termoli, in Italia. Entro il primo semestre del 2025, ACC annuncerà i dettagli relativi ai piani per le altre gigafactory. L’azienda ha inoltre reso noto che sta esplorando l’ampliamento del proprio portafoglio chimico per rafforzare la sua posizione di leader nel settore delle tecnologie energetiche per applicazioni a media e alta potenza.

Nel frattempo, ACC è concentrata sull’ottimizzazione dei costi e sul miglioramento delle operazioni presso la sua gigafactory di Billy-Berclau/Douvrin, in Francia, che rappresenta un punto chiave per la strategia di crescita dell’azienda nel settore delle batterie.

