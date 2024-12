A Palazzo Madama oltre 18.000 visitatori per la mostra “In Ascolto” di Sergio Unia

TORINO – Sono stati 18.618 i visitatori che sono passati da Palazzo Madama durante il periodo di apertura della mostra “Sergio Unia. In Ascolto”, ospitata nel Giardino Botanico Medievale di Palazzo Madama, a Torino.

Promossa dalla Fondazione CRC in collaborazione con la Fondazione Torino Musei, l’esposizione ha visto tredici sculture in bronzo dello scultore monregalese entrare in dialogo con il contesto storico e naturale del giardino, offrendo ai visitatori un percorso unico tra classicità e contemporaneità. Un’occasione unica per valorizzare questo patrimonio della comunità cuneese, in uno spazio di grande prestigio e nel periodo in cui la città di Torino ospita numerose iniziative legate all’arte.

Le 13 sculture esposte, ispirate a temi universali come il rapporto con la natura, il mondo antico e le età della vita, hanno trovato un’armonia unica in un contesto dove il tempo e il paesaggio si fondono. Le opere, che raffigurano l’infanzia, la giovinezza e l’adolescenza, trasmettono una poetica figurativa capace di unire grazia e profondità, evocando desiderio, delicatezza e bellezza.

La mostra, realizzata nell’ambito del progetto Donare della Fondazione CRC, si è distinta non solo per il numero di presenze, ma anche per l’impegno di valorizzare il patrimonio artistico e culturale legato al territorio. La donazione di numerose opere da parte di Sergio Unia, tra cui disegni e sculture, avvenuta nel 2019, è stata il punto di partenza per un percorso di riordino, catalogazione e digitalizzazione completato nel 2024. Oltre 600 disegni dell’artista che saranno presto resi accessibili al pubblico.

