Torino: approvata la riqualificazione della zona dove sorgerà la stazione degli autobus in via Fossata

TORINO – La giunta della Città di Torino ha approvato un pacchetto di interventi che riguardano la futura realizzazione di una nuova stazione di bus a media e lunga percorrenza nella zona di Rebaudengo, in via Fossata.

Si tratta di due diverse delibere, a firma degli assessori all’Urbanistica Paolo Mazzoleni e alla Viabilità Chiara Foglietta, con cui si sono approvati gli interventi di riqualificazione dell’area nord di Torino e lo schema di convenzione per la gestione dell’infrastruttura.

In particolare, tra corso Venezia e via Fossata verrà costruita una nuova rotonda e nei tratti interessati dalle modifiche alla viabilità sarà realizzata una fognatura destinata a raccogliere le acque bianche. Ci saranno nuove aree verdi, si procederà alla sistemazione del parcheggio di fronte alla scuola ‘Franchetti’ e alla manutenzione di strade, marciapiedi e banchine, verrà rinnovata l’illuminazione e posizionata segnaletica dedicata.

L’inizio dei lavori di costruzione della stazione vera e propria sono previsti per la primavera del 2025.

“L’autostazione – scrive il Comune in una nota – dovrà essere aperta ininterrottamente tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, e l’operatore dovrà garantire accesso e capolinea o fermata a pagamento a tutti i vettori di linee a media e lunga percorrenza, mettere a disposizione di autisti e personale viaggiante locali per il ristoro e per i viaggiatori sale d’attesa gratuite dove possano attendere la partenza degli autobus oltre a servizi bar e ristoro, anche attraverso distributori automatici di cibi e bevande”.

L’intervento verrà attuato in due fasi distinte: nella prima saranno realizzate la stazione degli autobus, completa di tutti i servizi ad essa connessi, le opere di urbanizzazione, la viabilità interna all’area e sulla copertura della struttura un parcheggio a rotazione aperto al pubblico di circa 3mila metri quadrati, che sarà gestito privatamente, mentre nella seconda si procederà alla costruzione della struttura ricettiva alberghiera che completerà l’intervento.

