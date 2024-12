Monferrato: i Carabinieri Forestali intensificano la lotta contro l’illegalità nella gestione dei rifiuti

PIEMONTE – Nel cuore del Monferrato, i Carabinieri Forestali stanno mettendo in luce la crescente problematica dell’illecita gestione dei rifiuti. Da inizio anno, sono stati denunciati oltre 24 soggetti all’Autorità Giudiziaria di Vercelli, mentre le sanzioni amministrative elevate per violazioni in materia di gestione dei rifiuti ammontano a 65.166 euro.

Le violazioni riscontrate spaziano dagli sversamenti abusivi di rifiuti lungo le strade e le combustioni a cielo aperto, fino all’abbandono di veicoli e alla gestione illegale di materiali pericolosi.

Le operazioni dei Carabinieri si concentrano anche su attività più complesse, come l’operato di autodemolitori abusivi e la realizzazione di opere che incorporano illegalmente rifiuti edili. In un contesto in cui la richiesta di lavori rapidi per accedere all’eco-bonus del 110% porta a gestioni affrettate e scorrette, la situazione richiede un’attenzione particolare.

