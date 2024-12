Ecco come sono i nuovi treni della Metropolitana di Torino

TORINO – Sono in arrivo quattro treni della metropolitana di Torino costruiti da Alstom, la data ufficiosa di arrivo è febbraio 2025. Queste sono le indiscrezioni di Nicolas de Nicolò, esperto del gruppo Facebook non ufficiale “Torino Linea 2 Metropolitana” che spiega anche come saranno.

I vecchi VAL sono in servizio da quasi 20 anni e funzionano ancora con il sistema di segnalamento analogico. In questi mesi, soprattutto ad agosto, abbiamo dovuto fare a meno della metropolitana proprio per l’installazione del servizio di segnalamento digitale, che sarà attivo appunto sui nuovi treni.

I treni Alstom in arrivo avranno anche una caratteristica di sicurezza che manca nei vecchi VAL: le carrozze saranno comunicanti e sarà possibile passare dalla testa del convoglio fino alla coda.

Ne servirebbero 12 almeno per coprire tutta la linea 1, ma per ora sono stati acquistati i primi 4, che prenderanno servizio a partire dall’attivazione del prolungamento per Cascine Vica.

Foto di Nicolas De Nicolò gruppo Facebook “Torino Linea 2 Metropolitana”

