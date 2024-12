70enne muore nell’incendio della casa a Vercelli

VERCELLI – Il dramma poco fa nella serata di oggi, venerdì 20 dicembre nelle case Atc di Viale Torricelli 3 a Vercelli. Una donna di 70 anni è morta nell’incendio della sua abitazione. I Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli hanno lavorato alacremente per spegnere il rogo, avvenuto sotto gli occhi di vicini e parenti accorsi in strada. Gli agenti della Polizia di Stato hanno bloccato la viabilità tra via Torricelli e largo Chantillon per facilitare i soccorsi. Per la donna però non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese