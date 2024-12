Alla fine Chiara Ferragni eviterà la condanna

MILANO – A breve dovrebbero finire le trattative di patteggiamento tra Codacons e i legali di Chiara Ferragni.

Le due parti, in causa per la beneficienza truffaldina dell’imprenditrice di Cremona, avrebbero raggiunto un accordo monetario per porre fine alla questione.

L’influencer, se disposta a pagare, molto probabilmente eviterà una condanna e porterà la procura di Milano ad archiviare le indagini.

L’Autorità garante della concorrenza ha già chiesto al nucleo Antitrust della Guardia di Finanza se sia già avvenuta una transazione e di che cifra: un segnale che lascia intendere che – quasi sicuramente – il PandoroGate si chiuderà con un semplice pagamento.

