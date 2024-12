Grugliasco abbandonata dalle imprese, all’ex Maserati entrano i ladri a rubare il rame

GRUGLIASCO – Il distretto industriale di corso Allamano, che ruota attorno all’automotive, è sempre più in stato d’abbandono.

Sempre più imprese stanno lasciando la città, spesso senza neanche chiudere la porta a chiave: è il caso dell’ex stabilimento Maserati.

Qui nella notte i ladri sono riusciti con facilità a intrufolarsi nell’immobile e a rubare oltre 300 metri di rame.

L’operazione è stata facilitata dalla negligenza dei proprietari: non c’era neanche un servizio di vigilanza.

Per il sindaco Gaito si tratta solo della Punta dell’Iceberg: “Non voglio fare battaglie politiche o scaricare le colpe sulla Regione, – ha detto al Corriere di Torino – ma bisogna capire in fretta quali strategie siano ancora attuabili. Sono disponibile a convocare un tavolo anche io, ma è qualcosa da fare in fretta”.

