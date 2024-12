Metro 1 Torino: ecco la data in cui aprirà (forse) il prolungamento a Cascine Vica

TORINO – Confermato un finanziamento ulteriore di altri 8,5 milioni di euro per coprire gli extracosti del caro materiale. Questa la notizia data dall’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Bussalino.

I lavori proseguivano a rilento proprio per la mancanza di budget, ma grazie a questa iniezione di liquidità i lavori dovrebbero terminare in primavera: entro Giugno 2026, se tutto andrà bene, potremo godere della linea 1 della metro in tutta la sua estensione.

Nel frattempo, sono in arrivo i nuovi treni prodotti da Alstom

