Dalla Svezia i Viagra Boys per l’unica data italiana al Flowers Festival di Collegno

COLLEGNO – I Viagra Boys, la band più eccentrica e provocatoria della Svezia, torneranno in Italia per un’unica imperdibile data estiva. L’appuntamento è fissato per sabato 5 luglio 2025 al Flowers Festival di Collegno (TO), nel suggestivo scenario del Cortile della Lavanderia a Vapore, all’interno del Parco della Certosa.

Un ritratto della società moderna, tra satira e delirio musicale

Spesso descritti come uno specchio deformante dell’assurdità dell’esistenza e delle illusioni della realtà, i Viagra Boys rappresentano una critica feroce e al tempo stesso ironica alla società occidentale contemporanea. Con il loro sound ipnotico, trainato da un basso incalzante e intriso di influenze punk, disco e krautrock, il sestetto svedese offre uno spettacolo che sfugge a qualsiasi etichetta.

La loro musica è una festa senza regole, un viaggio visionario nella psiche umana che mette a nudo le contraddizioni della mascolinità moderna. Con testi graffianti e un approccio musicale spastico e pulsante, i Viagra Boys trasformano ogni concerto in un’esperienza sensoriale unica, dove caos e riflessione si mescolano senza soluzione di continuità.

Sebastian Murphy, il volto e l’anima dei Viagra Boys

Al centro del ciclone c’è Sebastian Murphy, frontman carismatico e provocatore per eccellenza. Con il suo stile che richiama tanto Iggy Pop quanto Hank Williams, Murphy incarna perfettamente lo spirito dissacrante della band. I suoi testi, spesso in bilico tra satira e osservazioni spietate, affrontano con sarcasmo le follie del mondo moderno, senza però imporre giudizi o schieramenti morali.

La musica dei Viagra Boys è un viaggio esplosivo e imprevedibile, un invito a ridere delle contraddizioni della società senza perdere di vista la forza eversiva del rock.

Successo globale e riconoscimenti di prestigio

I Viagra Boys non sono solo un fenomeno musicale: sono una forza culturale che ha conquistato pubblico e critica. Tra le loro esibizioni più memorabili spiccano i live sold-out in tutto il mondo, con apparizioni in festival di primo piano come il Coachella e il programma televisivo Jimmy Kimmel Live.

Riconoscimenti come l’Album dell’anno da The Needle Drop e le lodi di testate come Pitchfork, NME e Kerrang! hanno consolidato il loro status di band culto. In Svezia, il loro successo è stato celebrato con premi prestigiosi come Album dell’anno e Best Live Act agli Swedish Grammis e P3 Guld Awards.

Un appuntamento da non perdere

Il concerto dei Viagra Boys al Flowers Festival promette di essere una serata indimenticabile, un mix di energia pura, irriverenza e sperimentazione sonora. Un evento imperdibile per chi ama la musica che scuote, diverte e fa riflettere.

Segnate la data: sabato 5 luglio 2025, Collegno si trasformerà nel palcoscenico di una delle band più folli e geniali del panorama musicale contemporaneo.

