Nel Biellese tre ristoratori sono stati denunciati: hanno rubato energia elettrica per oltre 12mila euro

BIELLA – Tre ristoratori, un uomo e due donne, sono stati denunciati dai carabinieri per concorso in furto aggravato e continuato.

I titolari dell’esercizio commerciale, per più di due anni, hanno portato avanti la loro attività di ristorante-pizzeria sottraendo indebitamente energia elettrica ad una società di erogazione di servizi. I tre sarebbero riusciti ad agganciarsi al contatore mediante la realizzazione di un by pass, sottraendo in totale energia elettrica per un valore di almeno 12 mila euro.

