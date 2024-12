Douglas Luiz ha inviato 700 pacchi di cibo nella favela dove è nato

TORINO – Il calciatore della Juventus Douglas Luiz ha inviato 700 pacchi di cibo da distribuire nella favela dove è nato, in Brasile. Sono stati i fratelli, il cognato ed il padre del calciatore a distribuire direttamente i pacchi nella favela di Marè, a nord di Rio de Janeiro.

Un gesto fatto in occasione del Natale che mostra come il calciatore non abbia dimenticato le sue origini. “”Grazie Dio per tutto. – ha scritto su Instagram – Ancora una volta faccio ciò che mi fa sentire bene, cioè aiutare la favela da dove vengo, e dove sono nato e cresciuto. Molte persone che mi hanno visto crescere, molte persone che hanno visto come ho lottato, molte persone importanti nella mia vita. Tutto ciò mi fortifica e mi rinnova. Io amo la favela, amo voi, io sono uno di voi e la mia vittoria è la vittoria di tutti noi!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Douglas Luiz (@dgoficial)

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese