Nasce a Torino l’Osservatorio Regionale sui Cambiamenti Climatici

TORINO – Con una dotazione di 850mila euro provenienti dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale 2021-2027 (FESR), diventa operativo l’Osservatorio Regionale sui Cambiamenti Climatici.

L’obiettivo è monitorare i fenomeni climatici e supportare le politiche regionali con strumenti scientifici avanzati per contrastare i loro effetti, come ha spiegato l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati: “Occorre accanto ai bandi specifici, promuovere politiche mirate basate su dati tecnologicamente avanzati per prevedere gli impatti futuri”.

L’iniziativa arriva in un contesto di crescente allarme climatico. L’assessore alla Biodiversità Marco Gallo ha citato la recente ricerca americana Lost Winter, che pone Torino tra le città con il maggior numero di giorni invernali senza temperature sottozero negli ultimi dieci anni, con gravi ripercussioni su agricoltura, turismo, approvvigionamento idrico e biodiversità.

L’Osservatorio rappresenterà un punto di riferimento per affrontare queste sfide e individuare misure di contrasto efficienti grazie alla collaborazione con esperti e tecnologie avanzate.

