I dieci articoli più letti nel 2024 su Quotidiano Piemontese

TORINO – Come ogni fine dell’anno è tempo di bilanci e la redazione di Quotidiano Piemontese ha guardato le statistiche per scoprire le preferenze dei nostri lettori. Anche se la crescita è rallentata rispetto al periodo Covid abbiamo visto una percentuale positiva negli utenti e nelle visualizzazioni rispetto all’anno 2023.

Nel 2024 l’articolo più letto in assoluto è stato una vicenda di cronaca mischiata alla politica: “19enne non si ferma allo stop, scatta l’inseguimento, poi si scopre che l’auto è intestata alla ditta del sindaco di Acqui Terme” . La storia è molto semplice, ma forse nella sua semplicità è piaciuta particolarmente.

In seconda posizione troviamo una curiosità che ha suscitato il vostro interesse proprio per il fascino dell’azienda più famosa di Alba: “Ferrero come Willy Wonka, nascosti 50 kinderini dorati negli ovetti per festeggiare i 50 anni di Kinder Sorpresa”. A chi non piacerebbe visitare la fabbrica in cui nascono Nutella e Ovetti Kinder? Un tuffo nell’infanzia per molti nostri lettori.

La medaglia di bronzo se l’aggiudica un articolo sul meteo, argomento che abbiamo capito vi interessa molto, anche solo per fare due chiacchere in ascensore: “Da questa sera confermata neve a bassa quota in Piemonte: le zone interessate”. In particolare del meteo la neve è il fenomeno più atteso, un po’ per la spettacolarità della nevicata, sia per i disagi che porta in città.

Immediatamente fuori dal podio, infatti, c’è di nuovo la neve: “Neve a bassa quota e temperature in picchiata: ecco le zone del Piemonte interessate dalle nevicate”.

Al quinto posto si posiziona un articolo di interesse nazionale che divide il Paese dall’inizio dei tempi: “Qual è il dialetto italiano che risulta più fastidioso e dove si trova in classifica il piemontese”. È un sondaggio che divide l’opinione soprattutto sulla definizione di dialetto molte lingue regionali.

“Il 9 maggio si inaugura la seconda fase di To Dream. Tra i nuovi negozi il secondo punto vendita a Torino di Primark” è in sesta posizione. Tra i marchi di cui seguiamo le aperture abbiamo notato che l’azienda irlandese è molto apprezzata e come il primo negozio, anche l’apertura del secondo punto vendita è stato molto atteso.

Settima posizione per le immagini della neve, che, come abbiamo visto, ammalia adulti e piccini con la sua magia: “Neve in Piemonte: ecco le prime immagini”

L’ottava piazza è presa da una notizia di servizio per un’arteria molto trafficata di Torino: “La tangenziale di Torino chiude per 5 notti: ecco le date, gli orari e i tratti interessati” Noi provvediamo sempre, anche tramite i comunicati di Anas, a comunicare eventuali chiusure stradali per lavori o incidenti.

Al nono posto troviamo un articolo di intervento su un’area verde di Torino: “Inaugurato il rinnovato Parco Di Vittorio a Torino”. Un parco per la zona Lingotto che non è il solito parchetto di quartiere ma ci sono giochi d’acqua, strutture per il parkour, solarium e tavoli da pingpong.

A chiudere la classifica è un articolo recente che interessa molto la città di Torino e in particolare Mirafiori. Parliamo dell’influenza della Fiat sulla città di Torino: “Ecco come la Fiat ha rovinato – per sempre – Torino” Si può essere d’accordo o meno ma sicuramente è un pezzo d’impatto.

E quali sono, invece i vostri pezzi preferiti?

