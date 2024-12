Muore in un’azienda di materie plastiche a Ghislarengo, malore o incidente sul lavoro?

GHISLARENGO – Un uomo di 51 anni, Marco Bergamaschi, è morto oggi in un capannone in cui lavorarava a Ghislarengo, nel vercellese. L’uomo è un elettricista di una ditta esterna impegnato in un’azienda che lavora materie plastiche.

Non è ancora chiaro se l’uomo sia morto folgorato o a causa di un malore. In azienda sono presenti i tecnici dello Spresal, che insieme ai carabinieri cercano di capire le cause e le modalità del decesso e quindi se si sia trattato di un nuovo incidente sul lavoro. E’ stata disposta l’autopsia.

