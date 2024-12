A Chieri 1 milione di euro per rifare strade, installare nuovi lampioni e sistemare gli alloggi, ecco dove

CHIERI – Il Comune di Chieri ha deciso di spendere 1 milione di euro per riqualificare le vie della città e cercare di metterle in sicurezza da furti e aggressioni. La Giunta Comunale infatti ha adottato tre Documenti di Indirizzo della Progettazione, ovvero una serie di indicazioni che dovranno servire all’effettiva esecuzioni dei lavori.

Il primo riguarda un pacchetto di interventi per il miglioramento delle strade, in particolare in corso Buozzi, in piazza Dante, in strada Roaschia, strada Vallero, via Giovanni XXIII e viale Fasano angolo Via General Perotti.

Il secondo riguarda nuovi lampioni in strada Madonna della Scala, piazza Quarini, Parco Robinson, centro sportivo San Silvestro, Maddalene e Strada Falcettini.

Il terzo è relativo a “interventi di adeguamento funzionale sul patrimonio immobiliare comunale”, tra cui scuole, palestre e appartamenti.

I dettagli sui tempi qui.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese