Alcune informazioni in più sulla morte di lavoro di Carpignano, dalla vittima all’impresa

NOVARA – L’operaio morto di lavoro nell’incidente avvenuto ieri (lunedì 30) a Carpignano Sesia si chiamava Marco Bergamaschi. Dopo gli accertamenti del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal), si è abbandonata l’ipotesi di un malore improvviso, accertando la morte sul lavoro. La vittima stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando è stato colpito da una scarica elettrica..

L’operaio lavorava per la Scapa S.p.a., multinazionale con sede a Manchester e una delle tanti filiali a Ghislarengo. Questa azienda è specializzata nella lavorazione e nell’installazione di materiali plastici e in gomma; ha un fatturato annuo di più di 41 milioni di euro. Il direttore esecutivo del gruppo è Heejae Chae, ex membro del Blackstone Group, uno dei colossi della finanza mondiale diretto, tra l’altro, da Stephen A. Schwarzman, uomo vicino a Donald Trump. Heejae Chae è anche uno dei “trustees” del Regno Unito, ovvero una persona nominata dallo Stato che diventa “responsabile del controllo del lavoro, della gestione e dell’amministrazione dell’ente di beneficenza per conto dei suoi beneficiari”. Questo perchè il signor Chae è direttore della BCH Foundation UK, ente riconosciuto dal governo Uk che svolge “attività di raccolta fondi per investire nella ricerca”.

Scarpa S.p.a fa parte della multinazionale Mativ, una holding da 1.6 miliardi di euro. La presidente e amministratrice delegata è Julie Schertell, 55enne che Forbes ha inserito nella top 50 imprenditori più importanti.

Bergamaschi, 51enne, era stato presidente Pro Loco di Carpignano Sesia (NO). Era anche vicino alla società di calcio ASD Carpignano 1918, che lo ha ricordato così in un post

La società ASD Carpignano si stringe attorno al dolore della famiglia Bergamaschi per l’improvvisa scomparsa di Marco. A loro le nostre più sentite condoglianze.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese