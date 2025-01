É morto uno dei grandi esperti di vino dell’astigiano, Flavio Accornero

ASTI – É morto a 63 anni Flavio Accornero, esperto di enologia e scrittore. Nato nel 1961, Accornero si specializzò negli studi sul vino nel 1981 divenne enologo; dopo essersi fatto conoscere come consulente per diversi marchi, divenne presidente del Distretto dei Vini “Langhe, Roero, Monferrato”, per poi lasciare il posto dopo 5 anni all’ex assessore della Provincia di Alessandria Davide Sandalo.

Intorno agli anni 2000 si impegnò in politica, candidandosi con l’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro prima alle elezioni della Regione Piemonte e poi alle Europee.

I funerali saranno domani, venerdì 3 febbraio alle 15, nella chiesa di Viarigi.

