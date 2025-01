È l’ex sciatrice olimpica Vera Schenone la donna che ha sparato al vicino di casa a Moncalieri

MONCALIERI – Vera Schenone, ex sciatrice olimpica di 85 anni, è la donna che nel primo pomeriggio di oggi ha sparato quattro colpi di pistola contro il vicino di casa Stefano Milanese, 50 anni. L’uomo è rimasto gravemente ferito, colpito all’addome e a un braccio, ed è stato trasportato in codice rosso alle Molinette di Torino.

L’anziana, che vive in strada Cantamerla 8, è entrata in casa del vicino dal portone principale aperto per consentire il passaggio dei muratori, poi ha fatto fuoco. Ci sarebbero liti e questioni di vicinati alla base del gesto della donna. L’arma usata è regolarmente detenuta dal marito della Schenone.

La compagna dell’uomo, presente al momento del ferimento, è stata subito ascoltata in caserma, dove è stata portata anche la donna accusata per ora del tentato omicidio del vicino.

Nata a Torino nel 1940, Vera Schenone a 15 anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Cortina d’Ampezzo 1956, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante, arrivando rispettivamente 36ª in 1’59″2 e 29ª in 2’37″2 nelle prime due gare e non riuscendo a concludere la terza. Nell’occasione è stata la più giovane degli azzurri presenti all’Olimpiade di Cortina.

Ai campionati italiani ha vinto sei titoli totali, due nella discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom nel 1956, 1957 e 1960 e uno nello slalom gigante nel 1956.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

