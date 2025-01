Meteo Piemonte: attesa un’intensa copertura nuvolosa e qualche nevicata

PIEMONTE – Secondo l’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte, fino alla giornata di lunedì è previsto un aumento della copertura nuvolosa, che interesserà soprattutto i rilievi alpini della regione.

Stando al bollettino meteorologico, le precipitazioni saranno più significative nella giornata dell’Epifania, in particolare sul Piemonte meridionale e orientale. Tuttavia, le precipitazioni saranno deboli o moderate. Previste nevicate a quote di alta collina e bassa montagna, comunque sempre oltre i 1000-1200 m circa. Lo zero termico resterà stazionario tra i 1.300 e i 1.700 metri sulle Alpi, mentre sull’Appennino calerà fino ai 2.000 metri.

Un miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso a partire dal 7 gennaio, quando le perturbazioni si sposteranno verso est, lasciando spazio a schiarite.

