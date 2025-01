Vera Schenone andrà agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria

TORINO – Vera Schenone, l’ex sciatrice 84enne accusata del tentato omicidio del vicino di casa Stefano Milanese, andrà agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria. L’arresto è stato convalidato oggi dal giudice per le indagini preliminari. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

L’ex sciatrice, proprietaria di un noto negozio di articoli sportivo torniese, lo scorso 3 gennaio ha sparato all’imprenditore di 52 anni nella sua villa sulla collina di Moncalieri. Milanese è ancora in prognosi riservata.

