È Valeria Piovano l’autista Gtt morta al capolinea del bus in corso Vittorio a Torino

TORINO – È la 55enne Valeria Piovano l’autista morta sul posto di lavoro, intorno alle 5.50 di questa mattina, a Torino. La donna ha guidato fino al capolinea del bus 12 in corso Vittorio, ma poco dopo essersi alzata ed essere scesa dal veicolo per prendere un po’ di aria si è accasciata.

Un passeggero ha provato a rianimarla e ha dato l’allarme chiamando i soccorsi. Trasportata in codice rosso alle Molinette, è morta in ospedale. Secondo quanto si apprende, a stroncarla sarebbe stato un infarto.

La vittima non era sposata e non aveva figli. Cordoglio arriva da Gtt, rammaricata per la scomparsa improvvisa della sua dipendente.

