Forbici Follia di Torino Spettacoli festeggia 25 anni di repliche

TORINO – La Compagnia Torino Spettacoli festeggia lo straordinario traguardo di 25 anni di repliche della sua edizione cult di Forbici Follia di Paul Portner, per la regia di Gianni Williams, allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams per la prima volta al Teatro Erba di Torino dal 10 al 19 gennaio, acui sono state aggiunte date fino al 26 gennaio 2025.

Ecco il cast dei Beniamini Torino Spettacoli in scena: Elena Soffaito, Simone Moretto, Elia Tedesco, Matteo Anselmi, Carmelo Cancemi, Cristina Palermo.

Uno spettacolo nato per il Teatro Gioiello di corso Moncalieri

Gianni Williams scoprì questa straordinaria commedia a Washington, se ne innamorò e la portò in Italia, per arricchirla, attraverso un divertente adattamento, di una regia ricca di idee e degli ottimi interpreti di Torino Spettacoli, rinnovando l’originalità dell’evento teatrale Forbici Follia che inaugurò nel 2000 la prima stagione del Gioiello di Torino (che era stato un cinema fino al 1990 e che divenne teatro dopo un’importante ristrutturazione e reinvenzione da parte di Torino Spettacoli appunto nel 2000).

Torino Spettacoli affonda le sue radici sessantennali nell’attività del grande pioniere Giuseppe Erba e nella sua straordinaria esperienza produttiva, in Italia e nel mondo. La Compagnia, che si avvale della direzione artistica di Irene Mesturino, è Impresa di Produzione Teatrale riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tra i suoi filoni produttivi di maggior successo i Gialli, i Classici antichi, i Capolavori di tutti i tempi e i Testi contemporanei di divulgazione culturale (quali il best seller Parlo italiano).

Forbici Follia a Torino

Forbici Follia è in scena con la storica regia e traduzione di Gianni Williams, l’attore e regista che lo ha portato in Italia. La Compagnia Torino Spettacoli, composta da artisti poliedrici, impegnati in teatro, cinema e tv e seguitissimi sui social, divenuti ormai autentici beniamini del pubblico, affonda le sue radici sessantennali nell’attività del grande pioniere Giuseppe Erba e nella sua straordinaria esperienza produttiva, in Italia e nel mondo. Unico nel panorama teatrale, spettacolo entrato più volte nel Guinness dei Primati, miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret, interazione con il pubblico.

I personaggi sono disegnati magnificamente e divertono ciascuno per la propria caratterizzazione: la bella parrucchiera Alina, l’agente speciale di polizia Lo Sordo, l’esuberante e adorabile proprietario del salone “Giampy”, il sedicente antiquario Giulio Vàlleri, il commissario di polizia Montalbino e la cliente dell’alta società, l’impossibile signora Ravagliati. L’azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere “Forbici Follia”, nel quale si fanno realmente shampoo, permanenti e messe in piega. Un omicidio viene commesso al piano di sopra. Dopo il tempestivo intervento di un commissario e di un agente speciale, quattro sospettati sono costretti a difendersi dall’accusa di omicidio. Da questo momento il commissario, per lo svolgimento delle indagini, chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sul luogo del delitto (gli spettatori), allo scopo di trovare la soluzione del caso, scelta dal pubblico.

La storia di Forbici Follia nasce nel 1978

Qualche parola sulle origini di questo “caso” mondiale. Paul Portner, psicologo svizzero, nei primi anni ’60 scrisse il testo teatrale Scherenschnitt (termine per indicare l’arte del ritagliare la carta con le forbici). Egli era molto interessato ai diversi modi in cui la gente percepisce la realtà e, in particolar modo, ai diversi modi di percepire fatti relativi ad un crimine. Portner, iniziando a scrivere il dramma, pensò di ambientare la storia all’interno di un salone di parrucchiere e di creare sei personaggi fortemente tipizzati, ciascuno dei quali capace di commettere l’assassinio di una ricca e famosa pianista all’interno del suo appartamento, collocato nel piano sovrastante il salone. Un elemento di novità teatrale che Portner pensò di aggiungere, fu quello di dare agli spettatori la possibilità di risolvere il caso attraverso l’interpretazione di ciò che avevano visto e sentito o, meglio ancora di ciò che avevano “creduto” di aver visto e sentito. Quando nel 1976 Bruce Jordan e Marylin Abrams (ideatori e produttori di numerosi allestimenti teatrali negli Stati Uniti) videro per caso una rappresentazione di questo dramma, contattarono immediatamente l’autore per produrre e mettere in scena lo spettacolo e interpretarne i personaggi nella versione americana.

Nell’estate del 1978 andò in scena la prima versione americana nel teatro-ristorante di Lake George, New York. Dopo il successo ottenuto acquistarono i diritti per tutto il mondo. I due riscrissero più volte il testo per renderlo sempre più comico, arricchendolo con battute, riferimenti all’attualità e improvvisazione. La nuova versione, Shear Madness, debuttò ufficialmente nel gennaio del 1980 in un piccolo teatro di Boston, arrivando a 40 anni di repliche (dal 1989 al 2020, chiudendo il sipario il 15 marzo 2020). Si tratta di un successo mondiale visto da qualcosa come 14milioni di persone in tutto il mondo, realizzato in oltre 40 edizioni in America e tradotto in almeno 15 lingue

Repliche FORBICI FOLLIA al Teatro Erba (corso Moncalieri 241, Torino):

venerdì 10 e sabato 11 gennaio ore 21

domenica 12 gennaio ore 16

lunedì 13 gennaio ore 10

venerdì 17 gennaio e sabato 18 gennaio ore 21

domenica 19 gennaio ore 16

venerdì 24 e sabato 25 gennaio ore 21

domenica 26 gennaio ore 16

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese