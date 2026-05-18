Sono Daniele Mai e Igor Paradiso, di La Loggia e Santena, i due centauri morti nello scontro frontale a Canale

CANALE – Un tragico scontro stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, sulla strada regionale 29 tra Vezza d’Alba e Canale. Poco prima delle 19 due motociclisti hanno perso la vita in un impatto frontale con il conducente di una automobile: si tratta di Daniele Mai, 55 anni di La Loggia, e Igor Paradiso, 46 anni di Santena.

Lo scontro fatale

I due centauri, per cause ancora in fase di accertamento, stavano viaggiando in sella alle loro moto, una Ktm e una Ducati, quando si è verificato l’impatto con il conducente di una Volkswagen Golf.

Un impatto violentissimo che al 55enne e al 46enne non ha lasciato scampo: i medici hanno tentato a lungo di rianimare i due centauri, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Sono rimasti feriti anche i passeggeri della vettura, una donna di 32 anni e un uomo di 44 anni della provincia di Cuneo, trasportati in ambulanza all’ospedale di Verduno.

Su quanto successo indagano i carabinieri di Alba.

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