Rischio nubifragi e grandine fino a 3 centimetri sul Piemonte: ecco le zone interessate

TORINO – Il tempo sul Piemonte andrà nuovamente a peggiorare. Infatti, dopo un fine settimana di sole, tornano temporali con grandine e rischio nubifragi.

Le previsioni: ancora grandine e nubifragi

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, dopo le ampie schiarite che hanno caratterizzato il weekend, la nuova settimana si apre con il passaggio di un nuovo fronte instabile da Ovest che causerà il ritorno di piogge e temporali su diverse zone del Piemonte, localmente forti sulle aree centro-orientali della regione.

Dopo un inizio di lunedì con cielo irregolarmente nuvoloso, entro la tarda mattinata (probabilmente già dalle ore 12) si formeranno rovesci e temporali sulle aree alpine, in successiva estensione e intensificazione ai settori pianeggianti e collinari del Piemonte, specie tra le ore 15 e le 19, con fenomeni localmente intensi e accompagnati da nubifragi, forte vento e grandine di medio-piccole dimensioni (talora fino a 2-3 centimetri di diametro), più probabili tra

Canavese

Torinese

Langhe

Roero

Astigiano

Casalese

Vercellese

basso Novarese

poi in generale esaurimento in serata, dopo le ore 20-21, a partire dal Piemonte occidentale.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

A seguire, a parte residui annuvolamenti martedì, da mercoledì si aprirà – con buona probabilità almeno fino al weekend – una fase di tempo stabile, ben soleggiata e molto mite grazie al rinforzo dell’anticiclone subtropicale. Le temperature sono infatti attese in sensibile rialzo, con i valori massimi che si porteranno verso i 25-29°C su pianure e colline tra venerdì e sabato.

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