E’ morto il giovane di 21 anni vittima di uno scontro nella notte tra sabato e domenica

CUNEO – Non ce l’ha fatta Michele Girardo, il giovane di 21 anni residente a Celle Macra rimasto gravemente ferito nel terribile scontro stradale avvenuto all’alba di domenica lungo la provinciale 155, alle porte di Busca. Dopo ore di ricovero in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 4 del mattino.

L’incidente si era verificato poco dopo le 5.20 sul cavalcavia in direzione Villafalletto. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle autorità, ma da una prima ricostruzione la Fiat Panda su cui viaggiava il giovane si sarebbe scontrata frontalmente con un SUV Mercedes. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo alla vettura più piccola.

Illeso il conducente del SUV, mentre le condizioni di Michele erano apparse fin da subito estremamente gravi. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, che avevano disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo con ambulanza medicalizzata. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto dopo quasi un giorno di ricovero.

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