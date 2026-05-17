Scontro frontale a Canale tra un’auto e due moto: morti i centauri, ferite due persone

CANALE – Tragico scontro stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, sulla strada regionale 29 tra Vezza d’Alba e Canale. Poco prima delle 19 due motociclisti hanno perso la vita in un impatto frontale con un’auto.

Ancora al vaglio dei carabinieri le cause dello scontro: le due moto si sarebbero scontrate con la vettura che avrebbe invaso la corsia opposta. Le condizioni dei motociclisti sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I medici hanno tentato a lungo di rianimare i due centauri, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Nell’auto coinvolta viaggiavano una donna di 31 anni e un uomo di 43, rimasti feriti nell’impatto.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

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