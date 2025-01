A Torino, un 72enne accoltella la vicina perché il suo cane abbaia troppo

TORINO – Una donna di 63 anni è stata accoltellata dal vicino di casa, infastidito dal suo cane. L’aggressione, avvenuta in corso Maroncelli a Torino, ha portato all’arresto di un uomo di 72 anni, accusato di tentato omicidio.

Secondo le ricostruzioni fornite dagli investigatori, l’anziano si è precipitato in strada urlando contro il cane, prima di colpire la donna con un coltello, infliggendole ferite gravi al collo e all’addome.

La vittima, soccorsa immediatamente da un’ambulanza, è stata trasportata in ospedale, dove attualmente è ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. La tensione tra i due vicini non è nuova: già in passato si erano verificati litigi a causa dei continui abbaio del cane.

La Procura di Torino ha prontamente richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto dell’aggressore, il quale ora dovrà affrontare le conseguenze legali del suo gesto.

