Sicurezza a rischio: auto nelle zone pedonali di Roma e Torino

TORINO – Nella puntata di martedì 7 gennaio 2025 di Striscia la notizia, il noto programma satirico condotto da Antonio Ricci ha sollevato un problema di sicurezza nelle principali città italiane.

Valerio Staffelli e Jimmy Ghione hanno documentato, attraverso un’inchiesta, come le auto possano circolare liberamente nelle zone pedonali di Roma e Torino, senza alcun ostacolo o controllo.

Dopo gli attentati avvenuti a Magdeburgo e New Orleans, l’attenzione sulla sicurezza delle aree affollate è diventata cruciale.

A Torino, Staffelli ha mostrato come le auto possano facilmente accedere a piazza Castello e piazza San Carlo, oltre che nelle vie pedonali dello shopping, come via Garibaldi e via Roma. La presenza di sole fioriere non è sufficiente a garantire la sicurezza dei pedoni, lasciando la città vulnerabile a potenziali minacce.

Anche a Roma la situazione è altrettanto preoccupante.

