Verbania, padre vessato dalle continue richieste di denaro del figlio lo fa arrestare: in casa cocaina e crack

VERBANIA – È partito tutto da un controllo stradale dei carabinieri. In questo caso, i militari dell’Arma hanno trovato un uomo anziano fermo su un’auto a bordo strada che alla richiesta di spiegazioni ha risposto raccontando le continue vessazioni subite da parte del figlio, un 44enne, che spesso gli chiedeva somme di denaro.

Situazione che aveva portato all’anziano frequenti ansie e preoccupazioni, anche perché all’eventuale rifiuto dell’uomo seguivano comportamenti del figlio particolarmente violenti.

Così i carabinieri si sono presentati, insieme al genitore, a casa del 44enne di Verbania, scoprendo che nascondeva 50 grammi di cocaina e alcuni cristalli di crack.

Il presunto pusher è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ora si trova in carcere a Verbania in attesa dell’udienza di convalida.

