Votate la o il Piemontese dell’anno 2024

TORINO – Gennaio è tempo di votazioni su Quotidiano Piemontese. Come ogni inizio d’anno, dal 2011 ad oggi, invitiamo i nostri lettori a scegliere il o la Piemontese che più di altri si è distinto nel corso del 2024, per meriti personali, per il bene fatto alla collettività o per aver accresciuto nel mondo l’immagine del Piemonte.

I candidati a Piemontese dell’anno 2024

Come ogni anno la redazione ha cercato di selezionare sei nomi di persone che coprissero ambiti diversi. Dalla medicina allo sport, dalla musica ai social alla politica. Qui di seguito i sei candidati tra i quali potete scegliere votando esclusivamente a questo link entro il 31 gennaio 2025.

Andrea Laszlo De Simone, musicista torinese, ha vinto il Premio Cèsar per la migliore musica originale per il film Il regno animale (Le Règne Animal), di Thomas Cailley. E’ stato il primo italiano ad aggiudicarsi questo premio.

Giulia Lamarca, psicologa, molto nota sui social dove racconta con estrema naturalezza la sua disabilità creando da anni iniziative utili per l’abbattimento delle barriere non solo fisiche. Quest’anno ha anche lanciato una sua linea di gioielli.

Elisa Longo Borghini, cliclista di Verbania. A 33 anni quest’anno ha vinto il Giro d’Italia femminile, il Giro delle Fiandre e due medaglie di bronzo ai Mondiali di Zurigo.

Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese molto amata dai suoi concittadini, al punto che quest’anno è stata eletta per il secondo mandato con una percentuale del 75% dei voti.

Umberto Ricardi, Direttore della Scuola Medicina dell’Università di Torino e del Dipartimento Oncologia AOU Città della Salute della Scienza di Torino, ha vinto il Breur Award 2024, la più alta onorificenza conferita dalla Società Europea di Radioterapia e Oncologia (ESTRO).

Navid Tarazi, fotografo, ha un enorme successo sui social con la sua pagina Doggo Daiily, sulla quale fotografa i cani che incontra in città raccontando le loro storie e quelle dei loro padroni.

VOTA IL PIEMONTESE DELL’ANNO 2024

Le votazioni (valide esclusivamente al link qui sopra) saranno aperte fino al 31 gennaio 2025, poi la redazione di Quotidiano Piemontese comunicherà i risultati e le modalità della premiazione.

I Piemontesi dell’anno delle edizioni precedenti

Qui di seguito trovate i vincitori delle passate edizioni:

Michele Reibaldi è il Piemontese dell’anno 2023

Barbiebac è la Piemontese dell’anno 2022

Erika Mattina e Martina Tammaro sono le Piemontesi dell’anno 2021

Ezio Bosso è stato il Piemontese dell’anno 2020,

Alessandro Barbero è stato il Piemontese dell’anno 2019,

Andrea Villa è stato il Piemontese dell’anno 2018,

Carlotta Gilli è stata la piemontese dell’anno 2017,

Mattia Aversa è stato il piemontese dell’anno 2016,

Alberto di Seyssel è stato il piemontese dell’anno 2015,

Luigi Ciotti è stato il piemontese dell’anno 2014 ,

Arturo Brachetti è stato il piemontese dell’anno 2013 ,

Fabiola Gianotti la piemontese dell’anno 2012 ,

Davide Bono il piemontese dell’anno 2011.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese