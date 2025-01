Apre a Torino Brooklyn Fitboxing, dove ci si allena con sacchi da boxe tecnologici

TORINO – Ha aperto ieri in via Nizza 43, il primo club torinese Brooklyn Fitboxing, format di allenamento che coinvolge ormai 65.000 persone nel mondo.

Con 18 club già attivi in Italia, la catena di fitness-boutique nata a Madrid nel 2014 e in forte espansione in Europa aprirà a Torino un secondo club in via Po. L’arrivo a Torino rappresenta un’importante tappa per il piano di sviluppo in Italia di Brooklyn Fitboxing che ha già aperto a Roma e Parma.

Il format di allenamento

Il format di allenamento si basa sul metodo HIIT (High Intensity Interval Training) e prevede sessioni di 47 minuti di colpi al sacco a ritmo di musica, alternati a esercizi funzionali con focus su forza e coordinazione. Grazie alla tecnologia brevettata inserita nei sacchi da boxe, ogni fitboxer può monitorare le proprie performance in tempo reale e seguirne il progresso tramite un’applicazione che permette anche di confrontarsi con le performance degli altri iscritti, sia dello stesso club che di tutta la community internazionale.

Il debutto a Torino con il club di Via Nizza avviene attraverso la formula del franchising. Il secondo club in apertura in via Po sarà invece in gestione diretta da parte del team Brooklyn Fitboxing Italia, con a capo il country manager del brand spagnolo, Gabriele Aluigi, professionista con una già solida esperienza nel mondo del fitness e particolarmente legato al capoluogo piemontese, dove ha lavorato per 6 anni presso un altro importante brand del settore, prima di occuparsi del lancio, sempre a Torino, di un parco indoor dedicato al free jumping.

