26 scout avvelenati dal monossido di carbonio a Netro, due sono gravi

NETRO – In provincia di Biella un’uscita di un gruppo scout si è trasformata in una vicenda dell’orrore.

La vicenda è avvenuta in un immobile di proprietà della Parrocchia di Occhieppo Inferiore.

Una ventina di giovani scout hanno rischiato la vita a causa di un malfunzionamento dei fornelli. Le prime a stare male sono due ragazze, di 17 e 18 anni, durante la preparazione del pasto.

Il monossido di carbonio sprigionato dai fornelli malfunzionanti ha avvelenato l’intero gruppo.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’immobile e al soccorso dei giovani.

La maggior parte dei ragazzi è stata trasferita all’ospedale di Ponderano.

Le due ragazze ai fornelli, invece, sono in gravissime condizioni. Sono state portate alla camera iperbarica a Torino. Non dovrebbero comunque essere in pericolo di vita.

