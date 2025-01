Cerca di fuggire speronando l’auto dei carabinieri, arrestato a Pino Torinese

PINO TORINESE – La serata di ieri si è tinta di tensione a Pino Torinese, in via Eremo, dove un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni. Il fermo è avvenuto dopo un concitato inseguimento che ha visto il sospetto cercare di investire i militari e speronare la loro vettura, causando il ferimento di un carabiniere e danni all’auto di servizio.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo era alla guida di un’auto di grossa cilindrata con targa estera, presumibilmente in attesa dei complici impegnati a svaligiare un appartamento della zona. L’intervento è scattato intorno alle 20.30, grazie alla segnalazione di un residente che aveva notato un veicolo sospetto aggirarsi nel quartiere.

All’arrivo della pattuglia, il 32enne ha tentato una fuga disperata, lanciandosi a tutta velocità contro i carabinieri. Uno dei militari è rimasto ferito a una gamba, con una prognosi di dieci giorni, mentre l’auto di servizio ha subito gravi danni. Nonostante il tentativo di resistenza, il sospetto è stato fermato, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi.

Nell’auto dell’arrestato i carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso e refurtiva, ora sotto esame per accertarne la provenienza. L’uomo dovrà rispondere di accuse gravi, tra cui furto in abitazione in concorso, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le indagini proseguono per identificare i complici e fare piena luce sull’accaduto. Intanto, il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo un primo passo verso la giustizia.

(L’immagine che coreda l’articolo è stata creata con l’INtelligenza artificiale e non rappresenta quanto effettivamente avvenuto)

