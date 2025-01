Ampliamento e riqualificazione della Sezione Valentino del Collegio Einaudi: nuovi spazi per gli studenti

TORINO – Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’ampliamento della Sezione Valentino del Collegio Universitario Einaudi, un progetto ambizioso di riqualificazione che mira a fornire nuove opportunità di studio agli studenti meritevoli. La riconversione dell’ex mensa universitaria di Via Ormea prevede la creazione di 40 nuovi posti di studio, un passo significativo verso il potenziamento dell’offerta formativa nella città di Torino.

L’investimento complessivo per questo progetto supera i 2 milioni di euro, grazie a un mix di contributi da enti pubblici e privati. Regione Piemonte ha stanziato 60.000 euro, mentre la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Crt hanno rispettivamente contribuito con 200.000 e 30.000 euro. A questi fondi si aggiungeranno risorse proprie del Collegio e ulteriori entrate provenienti da una campagna di raccolta fondi attiva sulla piattaforma di crowdfunding ForFunding.

Tra i sostenitori del progetto anche Intesa Sanpaolo, che ha scelto di partecipare attraverso l’iniziativa “Spazio al merito”, parte del Programma Formula della Banca in collaborazione con Cesvi. L’obiettivo è raccogliere 100.000 euro entro il 30 aprile per finanziare la creazione di sei nuove camere, che offriranno ulteriori 12 posti di studio, e una sala studio dedicata, denominata “Ala Formula”.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, che dal 2000 lavora incessantemente per modernizzare e rendere più efficienti le proprie cinque sedi torinesi. Nel 2022, il Collegio ha già effettuato significativi interventi di riqualificazione, come quello della Manica, ex mensa della sezione Crocetta di Corso Lione 24, e della sezione Mole di via delle Rosine.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese