Sciopero dei metalmeccanici: adesione al 90% nelle aziende della provincia di Alessandria

ALESSANDRIA – Oggi, la provincia di Alessandria è stata oggetto di una massiccia mobilitazione dei metalmeccanici, con un’adesione che ha raggiunto il 90% nelle aziende della zona. La protesta è stata indetta dopo la rottura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La Uilm, insieme alle altre sigle di categoria, ha organizzato un presidio davanti alla sede di Confindustria per far sentire la voce dei lavoratori.

“Chiediamo più salario, più sicurezza, meno orario,” hanno dichiarato i rappresentanti sindacali, sottolineando le principali rivendicazioni delle tute blu. La frustrazione dei lavoratori è palpabile, con molti che esprimono preoccupazioni per le condizioni di lavoro e la necessità di un adeguato riconoscimento economico.

