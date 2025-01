Basket, Torino vince a Milano con brivido finale

MILANO – La Reale Mutua Basket Torino ha vinto in trasferta contro l’Urania Milano per 72-73. Una partita che sembrava chiusa e in controllo ha rischiato invece di finire malissimo per i gialloblu.

Torino parte forte, si mette d’avanti e a metà gara ha 11 punti di vantaggio. Nel terzo quarto continua a reggere e si presenta all’ultima palla a due con 10 punti di vantaggio. Poi capita qualcosa e Milano comincia a recuperare in maniera massiccia e Torino rischia la beffa. Alla fine manterrà un misero, decisivo, splendido punto di vantaggio.

Torino vince anche grazie ai suoi milgiori marcatori: Taylor 22 punti, Schina 15, Ajayi 15.

