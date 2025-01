TORINO – Martedì 21 gennaio 2025, alle ore 19.30, debutta al Teatro Carignano Guerra e pace di Lev Tolstoj con la regia di Luca De Fusco che ha curato anche l’adattamento del testo insieme a Gianni Garrera. In scena Pamela Villoresi, Federico Vanni, Paolo Serra, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Raffaele Esposito, Francesco Biscione, Eleonora De Luca, Mersila Sokoli, Lucia Cammalleri.

Le scene e i costumi sono di Marta Crisolini Malatesta, le luci di Gigi Saccomandi, le musiche di Ran Bagno, le creazioni video di Alessandro Papa, coreografa Monica Codena.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biondo Palermo, Teatro Stabile di Catania, resterà in scena fino a domenica 2 febbraio 2025.

Romanzo monumentale, l’epopea di Tolstoj indaga gli aspetti più profondi dell’animo umano, ripercorrendo le vicende storiche della Russia zarista e offrendo un ampio affresco della nobiltà russa. Oggetto di riscritture ossessive, è un lucido ritratto non solo di Mosca e di San Pietroburgo, ma anche della società nobile e di quella contadina. Nel contesto della crisi europea agli inizi dell’Ottocento, si intrecciano le vicende di due illustri famiglie dell’alta nobiltà russa: i Bolkonskij e i Rostov. Tra i membri di queste famiglie emergono le figure di Nataša Rostova, Andrej Bolkonskij e Pierre Bezuchov. Tolstoj, con maestria narrativa, accompagna questi tre protagonisti attraverso una storia ricca di balli, battaglie, matrimoni e lutti. Lo scrittore non solo partecipa alle loro inquietudini, ma dà voce ai moti interiori dei loro cuori, esplorando con profondità e sensibilità le loro esperienze e emozioni.

«In questa messa in scena teatrale di Guerra e pace – scrive Luca De Fusco nelle note di regia dello spettacolo – non si troveranno immagini della guerra in Ucraina o in Medio Oriente. In questo dittico che fa il paio con Anna Karenina del 2023 l’unica scelta di politica culturale è stata quella di soffermarsi sulla cultura russa per non creare assurdi ostracismi alla straordinaria cultura di un popolo che nulla ha a che fare con la politica, a mio avviso esecrabile, di un governo. Ovviamente però non è un caso se mettiamo in scena uno dei maggiori titoli sulla guerra di tutti i tempi nel momento in cui ben due guerre devastano la vita di tante persone e la coscienza di tutti noi. Il problema è che non c’è bisogno di attualizzare il classico di Tolstoj. La convivenza tra guerra e pace, amore e morte, tiranni e popolo, parla già alla nostra coscienza contemporanea.

Altro tema che ci parla è quello dei giovani. Il romanzo intreccia la vita della giovane impulsiva, contraddittoria Nataša con quella del grande eroe romantico Andrei, del problematico Pierre, un giovane che sembra uscito da pagine a noi molto più vicine, con quelle della straordinaria Marja che si sdoppia in due contraddittorie persone, del fragile, tenero, appassionato Nikolai, della bellissima e perversa Helene. Su queste figure giovanili piene di contraddizioni regna la ironica saggezza di Annette e quella disincantata e acuta del generale che sconfigge Napoleone, Kutuzov. Kutuzov e Annette sembrano impersonare le due parole del titolo Guerra e pace e della loro ironica saggezza sentiamo più che mai il bisogno.

Questa storia straordinaria proveremo a raccontarla con ritmo e continui capovolgimenti di fronte. Il libro è uno di quei classici che ti impediscono di andare a dormire perché non riesci a staccarti dalle sue pagine. Se riusciremo a trasmettere almeno un poco della sua travolgente passione non lasceremo indifferente il nostro pubblico».

TEATRO CARIGNANO | 21 GENNAIO – 2 FEBBRAIO 2025

GUERRA E PACE di Lev Tolstoj

adattamento Gianni Garrera e Luca De Fusco

con Pamela Villoresi, Federico Vanni, Paolo Serra, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Raffaele Esposito, Francesco Biscione, Eleonora De Luca, Mersila Sokoli, Lucia Cammalleri

regia Luca De Fusco

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

disegno luci Gigi Saccomandi

musiche Ran Bagno

creazioni video Alessandro Papa

coreografa Monica Codena

aiuto regia Lucia Rocco

Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biondo Palermo, Teatro Stabile di Catania

INFO BIGLIETTERIA

Teatro: Carignano, Piazza Carignano 6, Torino

Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16.00. Lunedì riposo.

Prezzo dei biglietti: Intero € 37,00 – Ridotto € 34,00

L’acquisto dei biglietti in prevendita prevede un costo di € 1 a biglietto

Biglietteria: Teatro Carignano, piazza Carignano, 6 – Torino

Tel: 011 5169555 – Numero Verde: 800 235 333 – email: biglietteria@teatrostabiletorino.it

Orario: da martedì a sabato dalle 13 alle 19, domenica dalle 14 alle 19. La biglietteria serale sarà sempre attiva un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese