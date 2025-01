1-1: il Torino trova il pareggio in extremis contro la Fiorentina

TORINO – In una partita che sembrava destinata a trasformarsi in un incubo, il Torino riesce a strappare un prezioso pareggio contro la Fiorentina, grazie all’estro del giovane Gvidas Gineitis. La sfida al Franchi è stata caratterizzata da tensione e colpi di scena, a partire dall’espulsione di Ousmane Dembélé, che ha lasciato il Toro in dieci uomini per oltre un’ora di gioco.

La Fiorentina, in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione deludente, si era portata in vantaggio con un gol di Moise Kean, sfruttando un errore della retroguardia granata. Ma nel momento più critico, quando la pressione sembrava schiacciare i ragazzi di Vanoli, è emerso il talento di Gineitis, 20 anni, che ha saputo approfittare di un clamoroso pasticcio difensivo dei viola per riportare il punteggio in parità.

La partita ha visto un Torino in difficoltà, costretto a reinventarsi in un contesto di emergenza, con ben nove giocatori assenti tra infortuni e squalifiche. Seppur il gioco non sia stato scintillante, la determinazione e lo spirito di squadra hanno permesso ai granata di tenere testa a una Fiorentina incapace di capitalizzare il vantaggio numerico e di gioco.

L’atmosfera al Franchi si è fatta tesa, con i tifosi viola che hanno manifestato il proprio disappunto per l’andamento della squadra, che ha raccolto solo due punti nelle ultime sei partite. La contestazione è stata forte, e la posizione dell’allenatore Palladino appare sempre più precaria.

Dall’altra parte, Cairo e i dirigenti granata dovranno riflettere sulle necessità del club, considerando che la lotta per la salvezza è più viva che mai. L’orgoglio mostrato dal Torino, capace di resistere e di strappare un punto in condizioni avverse, è un segnale positivo, ma ora servono rinforzi per affrontare al meglio la stagione.

