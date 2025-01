Approvata la delibera per il progetto di recupero del Motovelodromo di Torino

TORINO – Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato all’unanimità (29 voti favorevoli su 29 consigliere e consiglieri presenti) la deliberazione per un progetto di recupero del Motovelodromo “Fausto Coppi” di corso Casale 144 a Torino, considerato tra gli “edifici di particolare interesse storico” e di “valore documentario”, di proprietà del Comune di Torino e concesso con diritto di superficie alla società Sport 4 Good srl.

Gli interventi – illustrati in aula dall’assessore all’Urbanistica, Paolo Mazzoleni – riguardano le tribune lineari, Nord e Sud, e anche la tribuna stampa. Il progetto prevede il recupero del volume esistente ad uso attività sportiva e la sua sopraelevazione di un piano, anch’esso destinato ad ospitare attività sportive. Il nuovo volume permetterà il collegamento con la soprastante via Lomellina.

Un recupero cominciato nel 2020

È l’ultima fase del processo di recupero del complesso sportivo, che ha preso avvio nel 2020 e ha già interessato prevalentemente il campo di gioco centrale e le tribune ovest.

Sono comprese in questa fase anche opere minori di sistemazione delle aree esterne, con interventi sulle pavimentazioni e sulle aree verdi.

Con la deliberazione è stata approvata, sempre all’unanimità (32 voti favorevoli su 32 consigliere e consiglieri presenti) anche una mozione di accompagnamento, a prima firma di Federica Scanderebech (Forza Italia), emendata dai consiglieri Tony Ledda (PD) e Simone Fissolo Moderati), che impegna sindaco e Giunta comunale ad attivarsi per valutare un piano di interventi al fine di provvedere alla sistemazione e al miglioramento dell’arredo urbano nelle zone limitrofe al motovelodromo Fausto Coppi, nell’area compresa tra le vie Castiglione, Boccaccio, Davanzati, Lomellina, e Cavalcanti, le piazze Carrara, Cavalcanti e corso Casale, con particolare attenzione alla manutenzione della scalinata presente in via Castiglione, creando spazi pedonali sicuri ed eliminando le barriere architettoniche presenti.

Il documento chiede altresì di potenziare la sicurezza stradale con la manutenzione degli attraversamenti pedonali circostanti in modo che siano ben segnalati, valutandone eventualmente dei nuovi e verificando in entrambi i casi che l’illuminazione pubblica risulti sufficientemente adeguata anche nelle ore notturne.

Infine, la mozione chiede di monitorare costantemente l’afflusso del traffico in occasione degli eventi e, se necessario, di introdurre ulteriori misure correttive per prevenire congestionamenti e incidenti, valutandone gli impatti sul trasporto locale per un eventuale potenziamento in concomitanza con gli eventi.

