Torino: vuole togliersi la vita buttandosi dal sottopasso Donat Cattin, salvato un ragazzo

TORINO – L’allarme è scattato intorno alle 20 di sabato 18 gennaio, quando un ragazzo ha superato le protezioni e con le gambe a penzoloni dal sottopasso Donat Cattin minacciava di farla finita lanciandosi di sotto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Uno dei militari ha distratto il giovane, cominciando a parlare con lui nel tentativo di convincerlo a non buttarsi di sotto mentre gli altri colleghi si sono avvicinati. Il ragazzo è stato quindi afferrato e portato al sicuro. In seguito è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria di Torino per le cure del caso.

Secondo quanto di apprende, il ragazzo soffre di problemi psichici.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

