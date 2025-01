Meteo Piemonte: è in arrivo una nuova perturbazione, pioggia e neve sulla regione

TORINO –Esaurita la fase perturbata che ha portato sul Piemonte copiose nevicate, e dopo una tregua che oggi ha riportato un po’ di sole sulla nostra regione e temperature massime fino a 10-12°C in pianura, è in arrivo una nuova perturbazione.

Le previsioni

Come annunciato dal meteorologo Andrea Vuolo, a partire dalla notte il Piemonte verrà raggiunto da un nuovo sistema nuvoloso a cui saranno associate nuove precipitazioni diffuse a gran parte della regione tra mercoledì 22 e le prime ore di giovedì 23 gennaio.

Una profonda circolazione depressionaria in risalita verso le coste del Portogallo sarà infatti riassorbita dal flusso atlantico e favorirà il transito di una perturbazione verso il Nord Italia, contraddistinta da un intenso flusso di correnti da Sudovest in quota e con fenomenologia più intensa sul versante alpino francese e tra Liguria di centro-levante e alta Toscana.

Tuttavia nella giornata di mercoledì si registrerà il transito di precipitazioni diffuse anche sul Piemonte, mediamente di debole intensità ma a tratti anche moderate tra la tarda mattinata e il pomeriggio soprattutto entro le valli di Cuneese e Torinese, nonché su Appennino, Alessandrino, Monferrato, Novarese e Lago Maggiore.

Tornerà – dice Vuolo – la neve su tutto l’arco alpino piemontese, più intensa questa volta sulle alte valli di Marittime, Monviso, Pinerolese e Susa per sfondamento da Sudovest, con accumuli entro giovedì mattina fino a oltre 30 centimetri di neve fresca sopra i 1.500 metri, talora superiori su alte valli Gesso e Stura di Demonte.

Quota della neve mediamente superiore ai 700-1.100 metri all’interno delle valli dal Cuneese al VCO, pur con locali episodi di neve umida o pioggia mista a neve fin verso alcuni sbocchi vallivi (o localmente a quote di alta colline sulle aree pedemontane) soprattutto tra Cuneese e Torinese durante il transito dei rovesci più intensi.

Entro la tarda mattinata di giovedì fenomeni in generale esaurimento con tendenza a generali schiarite, più ampie venerdì e con un temporaneo nuovo aumento delle temperature fino a sabato.

A seguire, tra domenica e l’inizio della prossima settimana, non si esclude il passaggio di nuove veloci perturbazioni, ancora una volta coadiuvate da flussi di correnti sud-occidentali in quota con altre precipitazioni sparse, nevose da quote di medio-bassa montagna sulle Alpi piemontesi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese