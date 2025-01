Il 2025 è l’Anno del Serpente di Legno: anche Torino festeggia il Capodanno cinese, un evento in piazza Castello

TORINO – Nel 2025, il Capodanno Cinese cadrà il 29 gennaio e darà il via a un periodo di festeggiamenti che durerà per circa due settimane. Ogni anno è associato a un animale dello zodiaco cinese e questo è l’Anno del Serpente di Legno, un segno che porta con sé specifiche caratteristiche e significati come longevità e ricchezza.

Il Capodanno Cinese è infatti una delle festività più importanti e celebrate non solo in Cina, ma in tutto il mondo, da milioni di cinesi e appassionati delle tradizioni orientali.

Il Capodanno cinese a Torino

E anche quest’anno Torino si unisce alla numerosa comunità orientale presente in città per festeggiare fino a raggiungere il culmine con la “Festa delle Lanterne”, che segna la fine del periodo di celebrazioni e il ritorno alla vita quotidiana.

Come ormai è tradizione, la comunità cinese e italo-cinese offre ai torinesi e alle torinesi, in occasione del Capodanno, l’opportunità di avvicinarsi alla propria cultura ricca di tradizioni, attraverso momenti di festa ed eventi che ne favoriscono la conoscenza.

Il 28 gennaio, vigilia dei festeggiamenti, verrà proiettata sulla Mole la scritta Fortuna mentre il 9 febbraio dalle ore 14 alle 17 in piazza Castello sarà organizzata una festa con la danza di drago e leoni.

