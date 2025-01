Incidente stradale al quartiere Cristo di Alessandria: auto e tir si scontrano

ALESSANDRIA – Questa mattina, mercoledì 22 gennaio, il quartiere Cristo di Alessandria è stato teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un tir. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Casalcermelli e via Maria Bensi.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei conducenti è rimasto gravemente ferito e ha richiesto assistenza medica immediata. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia municipale, che stanno indagando sulle cause dell’incidente, e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare il ferito.

Il traffico nella zona è attualmente ancora rallentato.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

