È Giuseppe Goggi, di 86 anni, la vittima dello scontro tra auto e tir ad Alessandria

ALESSANDRIA – Non ce l’ha fatta Giuseppe Goggi, l’uomo di 86 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un tir. L’incidente è avvenuto questa mattina all’incrocio tra via Casalcermelli e via Maria Bensi, nel quartiere Cristo di Alessandria.

L’86enne, che era alla guida dell’automobile e che potrebbe avere avuto un malore mentre alla guida, è morto all’ospedale di Alessandria, dove era stato trasportato in codice rosso. Sull’incidente indaga la polizia locale, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

