Ravetti vice presidente del consiglio regionale del Piemonte: tagliate del 10% le risorse agli istituti storici della resistenza

Domenico Ravetti vice presidente del consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione lamenta un taglio del 10% delle risorse agli istituti storici della Resistenza

Racconta Ravetti

La considerazione politica che la giunta regionale ha degli 80 anni della resistenza si evince dal taglio del 10% delle risorse destinate agli istituti storici della resistenza. Infatti, dalle tabelle illustrate dall’assessore Chiarelli in VI commissione risulta un taglio di circa 25 mila euro sui due capitoli dedicati agli istituti storici della resistenza. Cioè su 250 mila euro del 2024 c’è una previsione di spesa inferiore del 10%. Auspico un ripensamento durante la discussione sul bilancio in Consiglio, coerentemente agli impegni presi dal presidente Cirio. Resta, per ora, un’illusione la promessa del finanziamento della legge 41/1985 sui monumenti partigiani.